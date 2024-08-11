Трудовой стаж не всегда является главным критерием для определения страховой пенсии

Почему не всегда страховая пенсия определяется соразмерно трудовому стажу

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая пенсия – это регулярная выплата, которую получают граждане по достижении определённого возраста или при потере трудоспособности. Размер пенсии зависит от нескольких факторов:

Фото: Портал органов государственной власти Тюменской области by Василий Баранов, PDM

Трудового стажа. Чем больше лет вы работали, тем выше ваша пенсия. Суммы страховых взносов. Это деньги, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд за своих сотрудников. Чем больше взносов, тем выше пенсия. Стоимости пенсионного коэффициента. Это показатель, который определяет размер пенсии. Он зависит от того, сколько взносов было перечислено в Пенсионный фонд. Размера фиксированной выплаты. Это минимальная сумма, которую получает каждый пенсионер.

Если у вас не хватает стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, вам могут назначить социальную пенсию.

Размер страховой пенсии может не всегда соответствовать длине трудового стажа по следующим причинам:

Не все периоды работы могут быть учтены в стаже.** Например, некоторые периоды ухода за детьми или службы в армии могут не учитываться. Размер заработной платы. Чем выше была зарплата, тем больше страховых взносов было перечислено. Это влияет на размер пенсии. Индексация пенсий. Размер страховой пенсии ежегодно индексируется с учётом инфляции. Однако если индексация проводилась после назначения пенсии, её размер может увеличиться меньше, чем ожидалось. Перерасчёт пенсии. Если после назначения пенсии вы продолжаете работать и платить страховые взносы, ваша пенсия может быть пересчитана. Но перерасчёт не всегда приводит к значительному увеличению пенсии. Доплаты и льготы. Некоторые категории граждан имеют право на дополнительные выплаты и льготы, которые влияют на размер пенсии. Региональные особенности. В некоторых регионах действуют дополнительные коэффициенты, которые могут повлиять на размер пенсии. Ошибки при оформлении документов. Иногда ошибки при оформлении трудовой книжки или других документов могут привести к тому, что некоторые периоды работы не будут учтены. Индивидуальные особенности. У каждого человека своя уникальная ситуация, которая может повлиять на размер пенсии. Например, если вы работали на вредном производстве или имеете право на досрочную пенсию, это может увеличить размер вашей страховой пенсии.

В любом случае размер страховой пенсии должен быть не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в вашем регионе. Если пенсия меньше этого минимума, вам могут назначить социальную доплату.