Чаще страхуются от опасных заболеваний россияне возраста старше 45 лет

В СберСтраховании россияне старше 45 лет чаще всего приобретают полисы, обеспечивающие защиту от серьёзных заболеваний. Женщины стали покупать такие полисы даже чаще мужчин.
В полис можно включить до четырёх человек, включая себя и своих близких. Большинство клиентов включают в страховку своих родственников в возрасте от 30 лет.
В первой половине 2024 года большинство оформило полисы, которые покрывают только лечение онкологии и трансплантацию костного мозга. За год увеличилась доля людей, которые предпочитают лечиться в российских клиниках.
Более половины случаев онкологических заболеваний обнаруживаются на первой и второй стадиях.
СберСтрахования предлагает два варианта программы "Защита от серьёзных болезней": лечение в России и лечение за рубежом. Страховое покрытие зависит от выбранного варианта программы.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.