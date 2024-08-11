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Чаще страхуются от опасных заболеваний россияне возраста старше 45 лет

СберСтрахование: россияне старше 45 лет чаще заказывают страхование от болезней
1:47
Страхование

В СберСтраховании россияне старше 45 лет чаще всего приобретают полисы, обеспечивающие защиту от серьёзных заболеваний. Женщины стали покупать такие полисы даже чаще мужчин.

СберСтрахование: россияне старше 45 лет чаще заказывают страхование от болезней
Фото: wikipediа by Senior Airman Tabatha Zarrella

В полис можно включить до четырёх человек, включая себя и своих близких. Большинство клиентов включают в страховку своих родственников в возрасте от 30 лет.

В первой половине 2024 года большинство оформило полисы, которые покрывают только лечение онкологии и трансплантацию костного мозга. За год увеличилась доля людей, которые предпочитают лечиться в российских клиниках.

Более половины случаев онкологических заболеваний обнаруживаются на первой и второй стадиях.

СберСтрахования предлагает два варианта программы "Защита от серьёзных болезней": лечение в России и лечение за рубежом. Страховое покрытие зависит от выбранного варианта программы.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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