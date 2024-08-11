Чаще страхуются от опасных заболеваний россияне возраста старше 45 лет

СберСтрахование: россияне старше 45 лет чаще заказывают страхование от болезней

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

В СберСтраховании россияне старше 45 лет чаще всего приобретают полисы, обеспечивающие защиту от серьёзных заболеваний. Женщины стали покупать такие полисы даже чаще мужчин.

Фото: wikipediа by Senior Airman Tabatha Zarrella

В полис можно включить до четырёх человек, включая себя и своих близких. Большинство клиентов включают в страховку своих родственников в возрасте от 30 лет.

В первой половине 2024 года большинство оформило полисы, которые покрывают только лечение онкологии и трансплантацию костного мозга. За год увеличилась доля людей, которые предпочитают лечиться в российских клиниках.

Более половины случаев онкологических заболеваний обнаруживаются на первой и второй стадиях.

СберСтрахования предлагает два варианта программы "Защита от серьёзных болезней": лечение в России и лечение за рубежом. Страховое покрытие зависит от выбранного варианта программы.