Аварийный комиссар и его функции в сфере автострахования

Аварийный комиссар — это специалист, который может оценить страховой риск, определить размер ущерба, нанесённого страховому имуществу, оценить страховую стоимость и размер выплат, а также регулировать процедуру страхового возмещения.
Аварийных комиссаров вызывают после ДТП. Вызвать его может как пострадавшее лицо, так и виновник аварии.
Основные функции аварийного комиссара:
* осмотр места ДТП;
* составление схемы ДТП, фото и видео с места происшествия;
* сбор информации об участниках ДТП;
* предоставление комментариев;
* составление сертификата, который будет предоставлен страховщику.
Этот сертификат может быть использован в качестве доказательной базы при рассмотрении дела в суде.
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