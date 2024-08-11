Аварийный комиссар и его функции в сфере автострахования

Чем как эксперт помогает водителям аварийный комиссар

0:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аварийный комиссар — это специалист, который может оценить страховой риск, определить размер ущерба, нанесённого страховому имуществу, оценить страховую стоимость и размер выплат, а также регулировать процедуру страхового возмещения.

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Аварийных комиссаров вызывают после ДТП. Вызвать его может как пострадавшее лицо, так и виновник аварии.

Основные функции аварийного комиссара:

* осмотр места ДТП;

* составление схемы ДТП, фото и видео с места происшествия;

* сбор информации об участниках ДТП;

* предоставление комментариев;

* составление сертификата, который будет предоставлен страховщику.

Этот сертификат может быть использован в качестве доказательной базы при рассмотрении дела в суде.