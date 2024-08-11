Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Икона Болливуда Шахрух Кхан получил награду на 77-м кинофестивале в Локарно
Полицейские в Москве задержали курьершу с большим грузом наркотиков
Замена масла в двигателе: какие методы предпочитают современные сервисные центры
Врач-реабилитолог Ракаева назвала симптомы, при которых хруст в колене опасен
Asia Times: НАТО участвовало в разработке операции ВСУ в Курской области
Почему фильм "Собиратель душ" должен быть в вашем киносписке
Понимание языка тела собаки поможет укрепить связь между вами
Какой цвет автомобиля выбрать для уменьшения обслуживания
92 российских паралимпийца готовы принять участие в Паралимпиаде-2024

Аварийный комиссар и его функции в сфере автострахования

Чем как эксперт помогает водителям аварийный комиссар
0:47
Страхование

Аварийный комиссар — это специалист, который может оценить страховой риск, определить размер ущерба, нанесённого страховому имуществу, оценить страховую стоимость и размер выплат, а также регулировать процедуру страхового возмещения.

Чем как эксперт помогает водителям аварийный комиссар
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Аварийных комиссаров вызывают после ДТП. Вызвать его может как пострадавшее лицо, так и виновник аварии. 

Основные функции аварийного комиссара:

* осмотр места ДТП;

* составление схемы ДТП, фото и видео с места происшествия;

* сбор информации об участниках ДТП;

* предоставление комментариев;

* составление сертификата, который будет предоставлен страховщику.

Этот сертификат может быть использован в качестве доказательной базы при рассмотрении дела в суде.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
Последние материалы
Asia Times: НАТО участвовало в разработке операции ВСУ в Курской области
Почему фильм "Собиратель душ" должен быть в вашем киносписке
Понимание языка тела собаки поможет укрепить связь между вами
Какой цвет автомобиля выбрать для уменьшения обслуживания
92 российских паралимпийца готовы принять участие в Паралимпиаде-2024
Ядерный терроризм: ВСУ нанесли удар по одному из объектов ЗАЭС
В Китае на водопаде Дэтянь произошло ЧП
Московский планетарий анонсировал сближение Марса и Юпитера 14 августа
Нападение ВСУ на Колотиловку в Белгородской области отражено
Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь зажигают в "Плохих парнях навсегда"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.