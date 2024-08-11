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Сюрвейер: ответственный за оценку страховых случаев

Кто отвечает за оценку страховых событий?
1:02
Страхование

При оценке размера страхового ущерба страховые компании, как правило, пользуются услугами сюрвейеров. 

Кто отвечает за оценку страховых событий?
Фото: flickr.com by dynamosquito from France, CC BY 2.0

Сюрвейер — это специалист в области страхования, который оценивает страховые случаи. Он фиксирует страховой случай, координирует действия по снижению ущерба, выясняет и обосновывает причину происшествия. Сюрвейер анализирует события, дающие право на страховые выплаты, оценивает перевозчика застрахованного имущества, определяет степень риска для составления договора страхования.

Особенно много работы у сюрвейера в сфере морского страхования.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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