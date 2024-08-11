При оценке размера страхового ущерба страховые компании, как правило, пользуются услугами сюрвейеров.
Сюрвейер — это специалист в области страхования, который оценивает страховые случаи. Он фиксирует страховой случай, координирует действия по снижению ущерба, выясняет и обосновывает причину происшествия. Сюрвейер анализирует события, дающие право на страховые выплаты, оценивает перевозчика застрахованного имущества, определяет степень риска для составления договора страхования.
Особенно много работы у сюрвейера в сфере морского страхования.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.