Россияне стали чаще страховать садовые участки более грамотно

По сведениям "Российской Газеты" владельцы индивидуальных домов стали чаще страховать не только сам дом, но и растения на участке, а также почву. Это связано с увеличением объёмов строительства и растущим интересом к страхованию.
Летом особенно высоки риски возникновения пожаров и падения деревьев, поэтому страхование от этих опасностей становится всё более актуальным. Стоимость страхового полиса составляет от 0,2 до 1% от страховой суммы, что в среднем составляет 10-50 тысяч рублей в год.
Важно включить в договор страхования риски, связанные с пожарами и падением деревьев. В прошлом году количество страховых случаев с жильём летом снизилось на 6,5 процентных пункта. Из всех неблагоприятных событий 72% связаны с природными явлениями.
Загородные строения подвержены рискам в большей степени, чем квартиры в многоэтажных домах. Поэтому владельцам домов стоит также подумать о страховании своей гражданской ответственности.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.