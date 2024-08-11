Россияне стали чаще страховать садовые участки более грамотно

Россияне стали страховать даже почву на участках

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

По сведениям "Российской Газеты" владельцы индивидуальных домов стали чаще страховать не только сам дом, но и растения на участке, а также почву. Это связано с увеличением объёмов строительства и растущим интересом к страхованию.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, PDM

Летом особенно высоки риски возникновения пожаров и падения деревьев, поэтому страхование от этих опасностей становится всё более актуальным. Стоимость страхового полиса составляет от 0,2 до 1% от страховой суммы, что в среднем составляет 10-50 тысяч рублей в год.

Важно включить в договор страхования риски, связанные с пожарами и падением деревьев. В прошлом году количество страховых случаев с жильём летом снизилось на 6,5 процентных пункта. Из всех неблагоприятных событий 72% связаны с природными явлениями.

Загородные строения подвержены рискам в большей степени, чем квартиры в многоэтажных домах. Поэтому владельцам домов стоит также подумать о страховании своей гражданской ответственности.