Петербургский филиал ВСК застраховал "Ленводхоз"

Санкт-Петербургский филиал Страхового Дома ВСК заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) с Санкт-Петербургским государственным казённым учреждением "Ленводхоз".
По условиям договора, страховая защита будет действовать до декабря 2025 года. В рамках контракта ВСК обеспечила полисами ОСОПО 43 гидротехнических сооружения города. Общая стоимость контракта составила более 1,3 миллиона рублей.
Победу в тендере на страхование гидротехнических сооружений одержала компания ВСК, обойдя других ведущих игроков страхового рынка.
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