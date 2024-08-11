Петербургский филиал ВСК застраховал "Ленводхоз"

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Санкт-Петербургский филиал Страхового Дома ВСК заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) с Санкт-Петербургским государственным казённым учреждением "Ленводхоз".

Фото: flickr.com by WaterArchives.org, CC BY-SA 2.0

По условиям договора, страховая защита будет действовать до декабря 2025 года. В рамках контракта ВСК обеспечила полисами ОСОПО 43 гидротехнических сооружения города. Общая стоимость контракта составила более 1,3 миллиона рублей.

Победу в тендере на страхование гидротехнических сооружений одержала компания ВСК, обойдя других ведущих игроков страхового рынка.