СК "МАКС" выплатила более 3 млн. за разбитый "КАМАЗ"

Страховая компания "МАКС" выплатила 3 млн 297 тыс. рублей юридическому лицу за автомобиль КамАЗ М1840 2021 года выпуска, который получил значительные повреждения в дорожно-транспортном происшествии.
Авария произошла на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" в Мариинском районе Кемеровской области. Водитель, управляя тягачом с полуприцепом, выбрал скорость, которая не позволяла ему постоянно контролировать транспортное средство. В результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
После рассмотрения всех обстоятельств произошедшего СК "МАКС" полностью выполнила свои обязательства по договору автокаско перед владельцем транспортного средства.
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