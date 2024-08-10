СК "Абсолют Страхование" признано лучшим страховщиком рискованных перевозок

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Абсолют Страхование" была признана лучшей компанией в сфере страхования нестандартных рисков при международных перевозках.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

"Абсолют Страхование" заняла первое место в страховом эксперименте, посвящённом страхованию нестандартных рисков при международных перевозках. Исследование было организовано интернет-СМИ о логистике "Логирус".

"Абсолют Страхование" набрала максимальное количество баллов — 22, опередив других участников российского страхового рынка.

Страховой эксперимент был инициирован после экспертной сессии на конференции "Транспортная отрасль Большого Урала".

"Логирус" проверял гипотезы, связанные с возможностью страхования "нестандартных рисков" и условиями страхования.

"Абсолют Страхование" получила высокие баллы по всем критериям, включая наличие страхового продукта, опытность менеджера, оперативность отклика и стоимость услуги.

Генеральный директор компании "Абсолют Страхование" подчеркнул, что компания всегда готова предложить качественный страховой продукт по справедливой цене и оперативно.