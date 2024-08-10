Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать клопов в отелях
Поезда через Курскую область продолжают курсировать в штатном режиме
Стриминговый сервис Netflix стал мишенью хакерской атаки
У кого в России самые низкие зарплаты
Офтальмолог Гюлбудагян посоветовала использовать открытую тушь в течение 3 месяцев
Врач Филева: в банях-бочках могут размножатся бактерии
Команда геологов достигла рекордной глубины бурения в Атлантике
Автоэксперт Березин назвал признаки засорённого радиатора и способы его чистки
Неудачное селфи на Камчатке привело к крушению вертолета

Россияне предпочитают путешествия отдыху на даче

1:02
Страхование

Опрос "Сравни" выявил, как россияне проводят свой летний отдых.

Россияне предпочитают путешествия отдыху на даче
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

46% опрошенных предпочитают отдыхать на морских курортах, что является самым популярным выбором. 26% выбирают отдых за городом на своей или чужой даче. 20% проводят лето в городе. 6% не берут отпуск в летний период.

15% предпочитают экскурсионные туры, а 13% — походы. 47% россиян отдыхают за городом на своей даче, а 35% ездят на дачу к родственникам или друзьям.

11% выбирают отдых на природе с палаткой или в автодоме, а 7% арендуют загородный дом. В городе большинство опрошенных (79%) предпочитают гулять в парках. 8% посещают бары и рестораны, 7% ходят в театр и кино, 4% — на концерты или музыкальные фестивали, а 2% — в музеи и на выставки.

Таким образом, спрос на страховые услуги обещает быть активным. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360 Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Эксперт рассказал, почему опасные и устаревшие УАЗ-452 пользуются спросом у российских водителей
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Последние материалы
У кого в России самые низкие зарплаты
Офтальмолог Гюлбудагян посоветовала использовать открытую тушь в течение 3 месяцев
Врач Филева: в банях-бочках могут размножатся бактерии
Команда геологов достигла рекордной глубины бурения в Атлантике
Автоэксперт Березин назвал признаки засорённого радиатора и способы его чистки
Неудачное селфи на Камчатке привело к крушению вертолета
Опубликован трейлер новой версии диснеевской "Белоснежки"
Важность магния для деревьев: как определить и исправить его нехватку
Ожидаемый выход Civilization 7 намечен на 2025 год
Take-Two подтвердил: Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.