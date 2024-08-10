Россияне предпочитают путешествия отдыху на даче

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Опрос "Сравни" выявил, как россияне проводят свой летний отдых.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

46% опрошенных предпочитают отдыхать на морских курортах, что является самым популярным выбором. 26% выбирают отдых за городом на своей или чужой даче. 20% проводят лето в городе. 6% не берут отпуск в летний период.

15% предпочитают экскурсионные туры, а 13% — походы. 47% россиян отдыхают за городом на своей даче, а 35% ездят на дачу к родственникам или друзьям.

11% выбирают отдых на природе с палаткой или в автодоме, а 7% арендуют загородный дом. В городе большинство опрошенных (79%) предпочитают гулять в парках. 8% посещают бары и рестораны, 7% ходят в театр и кино, 4% — на концерты или музыкальные фестивали, а 2% — в музеи и на выставки.

Таким образом, спрос на страховые услуги обещает быть активным.