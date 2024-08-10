Рынок страхования в Белоруссии развивается поступательными темпами

1:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство финансов сообщило, что за первое полугодие 2024 года страховые организации Беларуси собрали 1267,85 миллионов белорусских рублей страховых взносов, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Добровольные виды страхования принесли 859,96 миллионов белорусских рублей страховых взносов, показав рост на 115,6 миллионов по сравнению с предыдущим годом. Обязательные виды страхования, в свою очередь, обеспечили поступление 407,89 миллионов белорусских рублей страховых взносов, увеличившись на 54,5 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составил 67,8%. Выплаты страхового возмещения и обеспечения за первое полугодие 2024 года достигли 699 миллионов белорусских рублей, что на 52,7 миллионов больше, чем в предыдущем году. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за указанный период составил 55,1%.