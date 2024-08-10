Министерство финансов сообщило, что за первое полугодие 2024 года страховые организации Беларуси собрали 1267,85 миллионов белорусских рублей страховых взносов, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Добровольные виды страхования принесли 859,96 миллионов белорусских рублей страховых взносов, показав рост на 115,6 миллионов по сравнению с предыдущим годом. Обязательные виды страхования, в свою очередь, обеспечили поступление 407,89 миллионов белорусских рублей страховых взносов, увеличившись на 54,5 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составил 67,8%. Выплаты страхового возмещения и обеспечения за первое полугодие 2024 года достигли 699 миллионов белорусских рублей, что на 52,7 миллионов больше, чем в предыдущем году. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за указанный период составил 55,1%.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.