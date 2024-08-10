В Карабахе запустили функционирование "Зелёной карты"

В Карабахе запустили азербайджанское страхование

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Карабахе будет действовать страховой сервис "Зелёная карта".

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, CC BY-SA 4.0

Бюро обязательного страхования Азербайджана обратилось в Совет международных бюро с просьбой снять географические ограничения. В результате совместных усилий удалось добиться снятия ограничений на предоставление услуги "Зелёная карта" в Азербайджане.

На 58-й Генеральной ассамблее Совета международных бюро было обновлено и утверждено решение по "Перечню географического охвата и директиве по автомобильному страхованию" для системы "Зелёная карта". Это позволило снять географические ограничения в отношении Азербайджана и пересмотреть географическую юрисдикцию Бюро обязательного страхования в рамках признанной ООН территориальной целостности страны.

Система "Зелёная карта" была создана в 1949 году для облегчения международного транспортного сообщения и урегулирования убытков. Владельцы автомобилей с "Зелёной картой" получают страховое покрытие при поездках в другие страны — участницы системы.