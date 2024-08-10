Продукты страхования жизни в Сбере стали выгоднее

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сбер повысил доходность продуктов накопительного страхования жизни.

"СберСтрахование жизни" обновила ставки гарантированной нормы доходности по своим продуктам накопительного страхования жизни "Билет в будущее" и "Формула жизни" с единовременным взносом.

Доходность зависит от программы, условий и срока договора.

Повышение ставок произошло после решения Банка России увеличить ключевую ставку до 18%.

Согласно исследованию, цель россиян по накоплениям составляет 3,17 миллиона рублей. При этом большая часть (56%) граждан планирует формировать накопления на горизонте от 2-3 до 10 лет.

Например, клиент, который вложил 1 миллион рублей, через 3 года получит 1 509 649 рублей, через 5 лет — 1 982 731 рубль, а через 10 лет — 3 896 120 рублей.

Наличие страховой защиты обеспечивает уверенность в достижении цели по накоплениям, даже если возникнут сложные жизненные ситуации.