Сбер повысил доходность продуктов накопительного страхования жизни.
"СберСтрахование жизни" обновила ставки гарантированной нормы доходности по своим продуктам накопительного страхования жизни "Билет в будущее" и "Формула жизни" с единовременным взносом.
Доходность зависит от программы, условий и срока договора.
Повышение ставок произошло после решения Банка России увеличить ключевую ставку до 18%.
Согласно исследованию, цель россиян по накоплениям составляет 3,17 миллиона рублей. При этом большая часть (56%) граждан планирует формировать накопления на горизонте от 2-3 до 10 лет.
Например, клиент, который вложил 1 миллион рублей, через 3 года получит 1 509 649 рублей, через 5 лет — 1 982 731 рубль, а через 10 лет — 3 896 120 рублей.
Наличие страховой защиты обеспечивает уверенность в достижении цели по накоплениям, даже если возникнут сложные жизненные ситуации.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.