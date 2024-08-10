Латвийские страховщики вынуждены были заплатить 12,75 млн. страховки после урагана

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

К вечеру понедельника, 5 августа, после урагана и ливней, страховые компании получили 7 001 заявление о возмещении ущерба. Общая сумма выплат и зарезервированных средств составила примерно 12,75 миллионов евро.

Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, PDM

Из них 6 041 заявление было связано с повреждением застрахованного имущества, на которое было выплачено и зарезервировано возмещение в размере 8,6 миллионов евро. Ещё 635 заявлений касались страховки KASKO, сумма выплат по которым достигает 1,35 миллиона евро. Также было получено 325 заявлений от владельцев застрахованных посевов на сумму 2,8 миллиона евро.

Представители Латвийской ассоциации страховщиков (ЛАС) отмечают, что количество заявлений о возмещении продолжает расти, поэтому окончательные цифры пока неизвестны.

Однако ЛАС не располагает информацией о количестве отказов. Страховщики тщательно рассматривают каждый случай и пересматривают свою политику в связи с ущербом от сильных дождей. В связи с этим ЛАС ожидает, что количество отказов будет небольшим.