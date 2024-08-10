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Сбербанк получил 816,1 млрд. рублей прибыли за первое полугодие 2024 года

1:19
Страхование

За первое полугодие 2024 года Сбербанк заработал 816,1 миллиарда рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).

Рентабельность капитала Сбербанка в первом полугодии составила 25%, а во втором квартале — 25,9%. По итогам 2024 года ожидается, что рентабельность капитала группы будет выше 23%.

Чистые процентные доходы Сбербанка за первое полугодие составили 1,4 триллиона рублей. Чистая процентная маржа во втором квартале выросла до 5,84%.

Чистые комиссионные доходы Сбербанка за первое полугодие достигли 393,6 миллиарда рублей. Операционные расходы Сбербанка за этот период составили 480,3 миллиарда рублей. Отношение расходов к доходам во втором квартале составило 29,5%, а за первое полугодие — 29%.

Часть прибыли сформировали дочерние структуры Сбербанка, занимающиеся страхованием. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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