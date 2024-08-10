За первое полугодие 2024 года Сбербанк заработал 816,1 миллиарда рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
Рентабельность капитала Сбербанка в первом полугодии составила 25%, а во втором квартале — 25,9%. По итогам 2024 года ожидается, что рентабельность капитала группы будет выше 23%.
Чистые процентные доходы Сбербанка за первое полугодие составили 1,4 триллиона рублей. Чистая процентная маржа во втором квартале выросла до 5,84%.
Чистые комиссионные доходы Сбербанка за первое полугодие достигли 393,6 миллиарда рублей. Операционные расходы Сбербанка за этот период составили 480,3 миллиарда рублей. Отношение расходов к доходам во втором квартале составило 29,5%, а за первое полугодие — 29%.
Часть прибыли сформировали дочерние структуры Сбербанка, занимающиеся страхованием.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.