"Ллойд" повышает рейтинг финансовой устойчивости

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания AM Best повысила рейтинг финансовой устойчивости Ллойда с A до A+, что означает превосходный уровень.

Фото: i2cst.com is licensed under Public domain

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента также был пересмотрен с A+ (отличный) до AA- (превосходный) со стабильным прогнозом.

Новые рейтинги отражают сильную устойчивость баланса рынка, высокие операционные показатели и благоприятный бизнес-профиль.

Рынок продолжает расширяться благодаря уникальному бизнес-предложению Ллойда.

Повышение рейтинга последовало за повышением рейтинга S&P Global, которое произошло в конце прошлого года.

Управление капиталом остаётся в центре внимания Ллойда, чтобы обеспечить привлекательность рынка.

В начале этого года Ллойд возобновил страхование Центрального фонда. Страховой контракт на покрытие убытков свыше 1 миллиарда долларов заключён на пять лет, но Ллойд рассматривает это как долгосрочное решение.