Компания AM Best повысила рейтинг финансовой устойчивости Ллойда с A до A+, что означает превосходный уровень.
Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента также был пересмотрен с A+ (отличный) до AA- (превосходный) со стабильным прогнозом.
Новые рейтинги отражают сильную устойчивость баланса рынка, высокие операционные показатели и благоприятный бизнес-профиль.
Рынок продолжает расширяться благодаря уникальному бизнес-предложению Ллойда.
Повышение рейтинга последовало за повышением рейтинга S&P Global, которое произошло в конце прошлого года.
Управление капиталом остаётся в центре внимания Ллойда, чтобы обеспечить привлекательность рынка.
В начале этого года Ллойд возобновил страхование Центрального фонда. Страховой контракт на покрытие убытков свыше 1 миллиарда долларов заключён на пять лет, но Ллойд рассматривает это как долгосрочное решение.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.