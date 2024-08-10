Жители Воронежа столкнулись с недобросовестным проведением диспансеризации.
Одна из жительниц города обнаружила в личном кабинете на портале госуслуг результаты диспансеризации, которая не проводилась. Она сообщила об этом врачу городской поликлиники № 7, которая подтвердила, что результаты принадлежат не ей. Однако врач подписала эти результаты.
Медицинское учреждение получило от страховой компании оплату за проведение диспансеризации, которая не была проведена. Это не единичный случай в поликлиниках Воронежа — некоторые горожане сталкивались с подобными ситуациями и не смогли оспорить документы.
Для жалоб на коррупцию в медицинском учреждении работает горячая линия, но она доступна только один день в месяц. В некоторых случаях после жалоб главному врачу результаты осмотров аннулировали и приглашали пройти настоящее обследование.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.