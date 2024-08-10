В Воронежской поликлинике проводили мошенничество с ОМС

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Жители Воронежа столкнулись с недобросовестным проведением диспансеризации.

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Одна из жительниц города обнаружила в личном кабинете на портале госуслуг результаты диспансеризации, которая не проводилась. Она сообщила об этом врачу городской поликлиники № 7, которая подтвердила, что результаты принадлежат не ей. Однако врач подписала эти результаты.

Медицинское учреждение получило от страховой компании оплату за проведение диспансеризации, которая не была проведена. Это не единичный случай в поликлиниках Воронежа — некоторые горожане сталкивались с подобными ситуациями и не смогли оспорить документы.

Для жалоб на коррупцию в медицинском учреждении работает горячая линия, но она доступна только один день в месяц. В некоторых случаях после жалоб главному врачу результаты осмотров аннулировали и приглашали пройти настоящее обследование.