"Т-Страхование" начало страховать от гидроудара

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"Т-Страхование" теперь предлагает каско с защитой от гидроудара.

Фото: Voice of America by VOA Indonesian Service, PDM

В обновлённых правилах каско от "Т-Страхования" появились интересные нововведения. Теперь компания будет выплачивать компенсацию в случае гидроудара. Защита сработает, если вода попадёт в двигатель или коробку передач из-за сильного ливня.

Включение гидроудара в покрытие каско — довольно рискованный шаг. Ранее ВСС (Всероссийский союз страховщиков) рекомендовал не ездить по лужам и глушить двигатель после дождя.

Среди новых покрытий — повреждения на мойке или в автосервисе, выход из строя из-за некачественного топлива или масла, а также внутренние повреждения салона от животных.

Новые исключения: не покрываются повреждения машины, которая использовалась для курьерских доставок, а также случаи нарушения пожарной безопасности.

В поводы для расторжения каско теперь включены "иные случаи", предусмотренные законами.