Wildberries выплатил продавцам почти 35 миллиардов рублей после пожара на складе в Шушарах.
Компания компенсировала 95% убытков, которые понесли продавцы. Общая сумма выплат составила 34,9 миллиарда рублей.
Генеральный директор компании Татьяна Бакальчук сообщила, что все продавцы получили компенсацию.
Товар был застрахован на период хранения и перевозки. Вопрос страхования не повлиял на выполнение обязательств перед партнёрами.
Wildberries занимается восстановлением склада после пожара. Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу года.
Пожар на складе начался 13 января. Огонь удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. В результате пожара никто не погиб.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.