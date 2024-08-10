После пожара в Шушарах Wildberries выплатил 35 млрд. рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Wildberries выплатил продавцам почти 35 миллиардов рублей после пожара на складе в Шушарах.

Компания компенсировала 95% убытков, которые понесли продавцы. Общая сумма выплат составила 34,9 миллиарда рублей.

Генеральный директор компании Татьяна Бакальчук сообщила, что все продавцы получили компенсацию.

Товар был застрахован на период хранения и перевозки. Вопрос страхования не повлиял на выполнение обязательств перед партнёрами.

Wildberries занимается восстановлением склада после пожара. Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу года.

Пожар на складе начался 13 января. Огонь удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. В результате пожара никто не погиб.