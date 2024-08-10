В Турции подсчитали сумму страхового ущерба от землетрясения в Карамане

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Окончательный ущерб имуществу от землетрясений в Турции составил 6,2 миллиарда долларов.

Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

PERILS AG опубликовал оценку убытков на рынке застрахованного имущества после землетрясения в Кахраманмараше. Общий ущерб составил 116,9 миллиарда турецких лир (примерно 6,2 миллиарда долларов).

Оценка включает убытки от имущественного направления бизнеса, но не от других направлений и не от последствий землетрясения в Сирии.

В результате землетрясений погибли около 62 тысяч человек, 3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Экономические потери составили около 2 триллионов турецких лир (примерно 105 миллиардов долларов).

Страховая отрасль Турции активно обрабатывала претензии и быстро выплачивала компенсации. Возобновление перестрахования после события претерпело изменения. Был внедрён новый механизм для корректировки покрытия.

Цифры убытков в отрасли практически не изменились, и пострадавшие страховщики не ожидают дальнейшего увеличения убытков.