В Санкт-Петербурге и Ленинградской области были задержаны 16 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования.
Злоумышленники приобрели подержанные автомобили бизнес-класса, некоторые из которых были неисправны. Договоры купли-продажи были оформлены на подставных лиц без переоформления в Госавтоинспекции.
Машины использовались для инсценировки аварий с автомобилями каршеринга. Затем номинальные собственники обращались в страховые компании за компенсациями, а полученные деньги передавались участникам группы.
За период с мая 2023 по февраль 2024 года злоумышленники совершили 13 преднамеренных аварий, получив более 4,5 миллионов рублей.
В ходе обысков были изъяты задержанные и их имущество. Четверо фигурантов были заключены под стражу, двое — под домашний арест, остальным была избрана подписка о невыезде.
Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.