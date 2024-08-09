В Петербурге выявили банду страховых мошенников

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области были задержаны 16 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования.

Фото: wikimedia.org by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Злоумышленники приобрели подержанные автомобили бизнес-класса, некоторые из которых были неисправны. Договоры купли-продажи были оформлены на подставных лиц без переоформления в Госавтоинспекции.

Машины использовались для инсценировки аварий с автомобилями каршеринга. Затем номинальные собственники обращались в страховые компании за компенсациями, а полученные деньги передавались участникам группы.

За период с мая 2023 по февраль 2024 года злоумышленники совершили 13 преднамеренных аварий, получив более 4,5 миллионов рублей.

В ходе обысков были изъяты задержанные и их имущество. Четверо фигурантов были заключены под стражу, двое — под домашний арест, остальным была избрана подписка о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.