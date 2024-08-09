По новому закону ликвидация финансовых организаций ускорится

Президент подписал закон, который упрощает и ускоряет процесс ликвидации финансовых организаций.
Теперь учредители и третьи лица могут погасить требования кредиторов ликвидируемых кредитных организаций в течение года с момента подачи заявления о таком намерении. Ранее для этого нужно было предоставить средства на специальный счёт в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в течение трёх месяцев.
Сжатые сроки делали этот способ погашения долгов малодоступным для заинтересованных лиц. Теперь же будет два варианта удовлетворения требований кредиторов.
Кроме того, рассчитаться с кредиторами ликвидируемых страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов можно будет в том же порядке, который действует для кредитных организаций.
Сейчас для негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний действуют общие нормы закона "О несостоятельности (банкротстве)".
Эти нововведения предусмотрены законом № 243-ФЗ "О внесении изменений в статью 23.4 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)".
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