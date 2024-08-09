Иностранные банки смогут открывать филиалы банков в России

Иностранные банки и страховщики смогут иметь не более 1 филиала в России

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы на территории нашей страны с 1 сентября 2024 года.

Это решение направлено на развитие международных расчётов и привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику.

Филиалам иностранных банков будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, однако им будет разрешено осуществлять некоторые виды операций.

Для работы на российском рынке иностранный банк должен иметь опыт банковской деятельности не менее трёх лет и соответствующий уровень кредитного рейтинга. Кроме того, для открытия филиала потребуется гарантийный депозит в размере 1 миллиарда рублей.

Филиалы смогут совершать операции по инкассации, покупке и продаже валюты, денежным переводам, а также открывать и вести счета. Однако их деятельность будет ограничена установленными правилами.

Кроме того, филиалам будет разрешено выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать права требования в денежной форме. Также они смогут предоставлять в аренду специальные помещения или сейфы для хранения документов и ценностей.