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Иностранные банки смогут открывать филиалы банков в России

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1:19
Страхование

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы на территории нашей страны с 1 сентября 2024 года.

Это решение направлено на развитие международных расчётов и привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику.

Филиалам иностранных банков будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, однако им будет разрешено осуществлять некоторые виды операций.

Для работы на российском рынке иностранный банк должен иметь опыт банковской деятельности не менее трёх лет и соответствующий уровень кредитного рейтинга. Кроме того, для открытия филиала потребуется гарантийный депозит в размере 1 миллиарда рублей.

Филиалы смогут совершать операции по инкассации, покупке и продаже валюты, денежным переводам, а также открывать и вести счета. Однако их деятельность будет ограничена установленными правилами.

Кроме того, филиалам будет разрешено выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать права требования в денежной форме. Также они смогут предоставлять в аренду специальные помещения или сейфы для хранения документов и ценностей.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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