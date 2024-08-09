Банки убеждают россиян инвестировать в сложные инвестиционные продукты вместо обычных вкладов.
Это называется мисселингом — способом "сравнительно честного отъёма денег" у населения. Сотрудники банков уговаривают клиентов оформлять инвестиционные продукты вместо вкладов.
Пенсионер стал жертвой мисселинга: ему предложили открыть "Стратегию успеха" с доходностью 17,5% годовых. Однако гарантированная ставка по этому продукту составляла всего 0,01%.
Банк России борется с мисселингом. В 2023 году индекс мисселинга снизился на 45%. Но риск столкнуться с этим явлением всё ещё остаётся, так как банки стремятся получить максимальную выгоду.
Чтобы предотвратить мисселинг, важно повышать финансовую грамотность населения.
Страхование покрывает банковские вклады, но не покрывают возможные потери вследствие неверного инвестирования.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.