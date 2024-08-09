Банки предлагают сомнительные инвестиции вместо вкладов

Не соглашайтесь на инвестиции вместо вкладов в банке!

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банки убеждают россиян инвестировать в сложные инвестиционные продукты вместо обычных вкладов.

Фото: commons.wikimedia.org by 2211473abhijithsaravanan, CC BY-SA 4.0

Это называется мисселингом — способом "сравнительно честного отъёма денег" у населения. Сотрудники банков уговаривают клиентов оформлять инвестиционные продукты вместо вкладов.

Пенсионер стал жертвой мисселинга: ему предложили открыть "Стратегию успеха" с доходностью 17,5% годовых. Однако гарантированная ставка по этому продукту составляла всего 0,01%.

Банк России борется с мисселингом. В 2023 году индекс мисселинга снизился на 45%. Но риск столкнуться с этим явлением всё ещё остаётся, так как банки стремятся получить максимальную выгоду.

Чтобы предотвратить мисселинг, важно повышать финансовую грамотность населения.

Страхование покрывает банковские вклады, но не покрывают возможные потери вследствие неверного инвестирования.