"Страховые инвестиции" подтвердили свой высокий рейтинг

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг МК ООО "Страховые инвестиции" на уровне ruA+.

Фото: i2cst.com is licensed under Public domain

МКООО "Страховые инвестиции" является основным акционером САО "РЕСО-Гарантия". Финансовые вложения холдинга представлены акциями САО "РЕСО-Гарантия", доля которых составляет 56,6% в капитале страховой компании.

Инвестиционная политика компании остаётся неизменной: инвестиционный портфель состоит из акций страховой компании.

В 2022 году дочерняя страховая компания не выплачивала дивиденды, но в 2023 году вернулась к регулярной выплате.

Высокий уровень финансовой надёжности САО "РЕСО-Гарантия" положительно влияет на оценку активов. Однако низкая диверсификация активов компании, где единственный объект вложений обеспечивает практически все денежные потоки, может быть недостатком.

Отсутствие долговых обязательств и максимальные показатели долговой нагрузки также являются преимуществами компании. Агентство не ожидает существенных изменений в долговом профиле холдинга в ближайшие 12 месяцев.

Валютные риски отсутствуют.