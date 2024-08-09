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"Страховые инвестиции" подтвердили свой высокий рейтинг

1:18
Страхование

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг МК ООО "Страховые инвестиции" на уровне ruA+.

"Страховые инвестиции" подтвердили свой высокий рейтинг
Фото: i2cst.com is licensed under Public domain

МКООО "Страховые инвестиции" является основным акционером САО "РЕСО-Гарантия". Финансовые вложения холдинга представлены акциями САО "РЕСО-Гарантия", доля которых составляет 56,6% в капитале страховой компании.

Инвестиционная политика компании остаётся неизменной: инвестиционный портфель состоит из акций страховой компании.

В 2022 году дочерняя страховая компания не выплачивала дивиденды, но в 2023 году вернулась к регулярной выплате.

Высокий уровень финансовой надёжности САО "РЕСО-Гарантия" положительно влияет на оценку активов. Однако низкая диверсификация активов компании, где единственный объект вложений обеспечивает практически все денежные потоки, может быть недостатком.

Отсутствие долговых обязательств и максимальные показатели долговой нагрузки также являются преимуществами компании. Агентство не ожидает существенных изменений в долговом профиле холдинга в ближайшие 12 месяцев.

Валютные риски отсутствуют.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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