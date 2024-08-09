"Ингосстрах" выплатит страховки пострадавшим при ДТП с автобусом в Волгограде

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Ингосстрах" готов выплачивать компенсации пострадавшим в ДТП в Волгоградской области.

Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Волгоградской области 7 августа, имеют право на страховые выплаты. Авария произошла на автодороге Р-22 "Каспий" между грузовым автомобилем Iveco и автобусом Yutong.

Автобус выехал на встречную полосу, что привело к трагическим последствиям: 20 пассажиров, включая 6 детей, получили травмы, а водитель погиб. Перевозчик имеет действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) со страховой компанией СПАО "Ингосстрах".

Страховая компания подтвердила готовность осуществлять выплаты пострадавшим после признания события страховым случаем. Для получения страховой выплаты необходимо предоставить определённые документы.

Размер возмещения за вред здоровью будет зависеть от вида, локализации и тяжести травмы. Максимальная сумма компенсации может достигать 2 миллионов рублей.