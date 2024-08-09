НСИС будет контролировать единый полис ОСАГО в России и Беларуси.
Министерство финансов разработало законопроект о "белой карте" — договоре страхования ответственности владельца транспортного средства в Беларуси. Этот договор будет частью полиса ОСАГО, но не обязательным для заключения.
"Белая карта" будет полезна для тех, кто часто путешествует между двумя странами. В Беларуси уже готовится аналогичный указ президента.
Договоры страхования будут заключаться в электронном виде. Достоверность данных и законность договоров будут проверяться через НСИС и белорусское бюро транспортного страхования.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.