Разработан механизм контроля единого полиса ОСАГО для России и Белоруссии

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

НСИС будет контролировать единый полис ОСАГО в России и Беларуси.

Министерство финансов разработало законопроект о "белой карте" — договоре страхования ответственности владельца транспортного средства в Беларуси. Этот договор будет частью полиса ОСАГО, но не обязательным для заключения.

"Белая карта" будет полезна для тех, кто часто путешествует между двумя странами. В Беларуси уже готовится аналогичный указ президента.

Договоры страхования будут заключаться в электронном виде. Достоверность данных и законность договоров будут проверяться через НСИС и белорусское бюро транспортного страхования.