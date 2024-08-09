Мошенник сжёг дом ради получения страховки

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

Мужчина задумал аферу, чтобы получить большую сумму денег. Он застраховал сельский дом и всё, что в нём было. По версии следствия, чтобы определить размер возмещения в случае потери дома, мебели и вещей, он предоставил страховой компании ложные сведения о размере здания, материалах, из которых оно построено, и о его интерьере. При этом он передал фотографии, но они были сделаны в другом доме. Основываясь на этих данных, страховой агент оценил имущество почти в 5 миллионов рублей.

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Пожар произошёл, когда мужчина намеренно оставил в доме включёнными электроприборы. Когда он подал документы о возмещении стоимости якобы сгоревшего имущества, была проведена проверка. По подсчётам экспертов, сгоревшее строение вместе с имуществом оценивается всего в 278 тысяч рублей, как сообщает "Курская правда".

"Уголовное дело направлено в суд, — сообщила сотрудник Объединённой пресс-службы судебной системы Курской области Анна Брилёва. — Преступление, в котором обвиняется мужчина, относится к категории тяжких. За покушение на мошенничество при получении страхового возмещения в крупном размере предусмотрено до шести лет лишения свободы".