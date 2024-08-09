В 2024 году аграриям уже выплатили более полумиллиарда рублей страховки

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2024 году аграрии получили страховые выплаты на сумму более 584 миллионов рублей из-за чрезвычайных ситуаций. Эти средства были предоставлены 78 хозяйствам.

Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан, CC BY-SA 4.0

Самые крупные выплаты были осуществлены в Волгоградской, Тамбовской и Белгородской областях после майских заморозков.

Страхование на случай чрезвычайных ситуаций стало одним из самых популярных видов страхования среди аграриев в 2024 году. С начала года было заключено 1042 договора с хозяйствами в 45 регионах России.

Страховым событием является объявление режима чрезвычайной ситуации в регионе, а страховым риском — гибель урожая.

В 2024 году режим чрезвычайной ситуации объявлялся в 17 регионах Российской Федерации из-за событий, которые привели к ущербу в агропромышленном комплексе.