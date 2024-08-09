Курирование страховщиков отменяется

0:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Положение Центрального банка о кураторах страховых компаний будет отменено.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Разработан проект указа, который отменяет Положение Банка России № 447-П. Это Положение больше не соответствует требованиям надзора за страховыми компаниями.

Внести изменения в Положение невозможно, так как у Банка России нет на это полномочий.

Действие указа распространяется на страховые компании и структурные подразделения Банка России.

Планируется, что нормативный акт вступит в силу 1 октября 2025 года.

Предложения и замечания по проекту можно отправить до 20 августа 2024 года.