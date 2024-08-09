Курирование страховщиков отменяется

Положение Центрального банка о кураторах страховых компаний будет отменено.
Разработан проект указа, который отменяет Положение Банка России № 447-П. Это Положение больше не соответствует требованиям надзора за страховыми компаниями.
Внести изменения в Положение невозможно, так как у Банка России нет на это полномочий.
Действие указа распространяется на страховые компании и структурные подразделения Банка России.
Планируется, что нормативный акт вступит в силу 1 октября 2025 года.
Предложения и замечания по проекту можно отправить до 20 августа 2024 года.
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