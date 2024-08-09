РСА требует от ООО "Синергия" выплатить 3 миллиарда рублей.
Претензии возникли из-за компенсационных выплат, которые РСА получил после отзыва лицензии у компании "НСГ-Росэнерго".
Арбитражный суд Республики Алтай не признал страховщика банкротом.
Сейчас в Арбитражном суде Алтая рассматривается 15 арбитражных дел на общую сумму 3,08 миллиарда рублей.
ООО "Синергия" считает, что требования РСА завышены и не соответствуют выводам Арбитражного суда.
Сотрудники юридической службы ООО "Синергия" продолжают участвовать в судебных заседаниях по заявлениям РСА.
Кроме того, в деле о банкротстве "НСГ-Росэнерго" были поданы жалобы Сибирского главного управления ЦБ, АСВ и РСА в Верховный суд.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.