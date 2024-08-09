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РСА и "НСГ-Росэнерго" ведут бои в судах за 3 млрд. рублей

0:53
Страхование

РСА требует от ООО "Синергия" выплатить 3 миллиарда рублей.

РСА и "НСГ-Росэнерго" ведут бои в судах за 3 млрд. рублей
Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, CC BY-SA 4.0

Претензии возникли из-за компенсационных выплат, которые РСА получил после отзыва лицензии у компании "НСГ-Росэнерго".

Арбитражный суд Республики Алтай не признал страховщика банкротом.

Сейчас в Арбитражном суде Алтая рассматривается 15 арбитражных дел на общую сумму 3,08 миллиарда рублей.

ООО "Синергия" считает, что требования РСА завышены и не соответствуют выводам Арбитражного суда.

Сотрудники юридической службы ООО "Синергия" продолжают участвовать в судебных заседаниях по заявлениям РСА.

Кроме того, в деле о банкротстве "НСГ-Росэнерго" были поданы жалобы Сибирского главного управления ЦБ, АСВ и РСА в Верховный суд.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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