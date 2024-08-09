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В Красноярске участились случаи мошенничества с ОМС

1:08
Страхование

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) Красноярского края предупреждает о телефонном мошенничестве, которое может затронуть систему ОМС.

В Красноярске участились случаи мошенничества с ОМС
Фото: freepik.com by flatart, PDM

Злоумышленники используют различные схемы обмана. Например, они предлагают скачать «приложение минздрава» и заполнить данные. После этого на смартфон закачивается троян, который может украсть личные данные банковских приложений.

Ещё одна схема мошенничества — это предложение заменить старые полисы ОМС. Мошенники присылают СМС с кодом для доступа в личный кабинет Госуслуг или для подтверждения денежных операций.

Также злоумышленники могут позвонить якобы из поликлиники и предложить записаться на приём или диспансеризацию. Для подтверждения просят назвать код из СМС. После этого возможны махинации с банковскими картами или авторизация на портале Госуслуг для получения доступа к информации о счетах и доходах.

Если вы столкнулись с подобными звонками, необходимо обратиться в полицию и сообщить о случившемся.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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