По данным Reuters: западные страховщики тайно страхуют суда с российской нефтью.
Западные страховые компании предоставляют страховое покрытие для танкеров, перевозящих российскую нефть, несмотря на опасения относительно нарушения правил ценового потолка, установленного странами G7.
Пять страховых компаний, включая American Club, West of England и Gard из Норвегии, застраховали десять танкеров, перевозивших российскую нефть в азиатские страны в этом году. Кроме того, American Club и West of England обеспечили страховое покрытие для двух судов — Gioiosa и Orion I — которые совершали аналогичные рейсы в начале 2024 года.
Страховщики полагаются на заявления участников сделок о том, что цена нефти была ниже установленного ценового потолка в $60 за баррель.
Ранее не сообщалось о том, насколько активно западные страховщики помогают в покрытии конкретных нефтяных сделок с Россией с момента введения ценового потолка в 2022 году.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.