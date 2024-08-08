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Почему покупка полиса ОСАГО на непроверенных сайтах может обернуться штрафом до 80 тысяч рублей

Автомобилисты рискуют крупными штрафами за поддельные полисы ОСАГО

1:35
Страхование

За отсутствие полиса ОСАГО водителю грозит штраф в размере 800 рублей. Каждый водитель обязан предъявить его по требованию сотрудников полиции. Однако в определенных случаях сумма штрафа может достигать 80 тысяч рублей за наличие поддельного полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Представитель ГАИ разъяснил, в каких ситуациях это возможно.

Автомобилисты рискуют крупными штрафами за поддельные полисы ОСАГО
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Многие водители приобретают полисы через интернет, что быстрее и удобнее, а также позволяет выбрать наиболее выгодное предложение и сэкономить. Однако в этом случае возрастает риск нарваться на мошенников. Обнаружение поддельного полиса обычно происходит во время ДТП, что может привести к временной утрате водительских прав на время расследования.

Использование поддельного полиса ОСАГО может повлечь за собой штраф в размере 80 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до шести месяцев. В некоторых случаях наказание может быть заменено на принудительные работы сроком до 480 часов.

Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев можно избежать серьезных последствий, если удастся доказать, что водитель не знал о недействительности полиса. Однако, это не всегда возможно. Поэтому рекомендуется оформлять полисы только у проверенных представителей и на официальных порталах страховых компаний, чтобы избежать неприятностей, сообщает naavtotrasse.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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