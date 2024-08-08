НСИС проверит единый ОСАГО для России и Беларуси: новые правила страхования и белая карта

НСИС займётся проверкой нового единого ОСАГО в России и Беларуси

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Национальная страховая информационная система (НСИС) будет осуществлять проверку единого полиса ОСАГО, который вводится в России и Беларуси.

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В рамках модельного закона союзного государства Министерство финансов разработало законопроект о так называемой белой карте — договоре страхования ответственности владельца транспортного средства, который будет действовать на территории Беларуси и станет частью договора ОСАГО.

Хотя наличие белой карты не будет обязательным для заключения договора ОСАГО, для часто путешествующих между Россией и Беларусью граждан такой полис будет полезен. Полис заключается на год и действует вместе с основным договором ОСАГО, включая его расторжение. В Беларуси готовится аналогичный указ Президента, сообщает пресс-служба НСИС.

Предполагается, что страховые договоры в обеих странах будут заключаться в электронной форме, а достоверность данных и действительность договоров будет проверяться через интеграцию информационных систем НСИС (оператор АИС страхования) и Белорусского Бюро Транспортного Страхования.