В августе представители четырёх профессий: железнодорожники, строители, шахтёры и дальнобойщики, отмечают свои корпоративные праздники. Страховой дом ВСК провёл исследование профессиональных заболеваний этих работников и описал механизмы предупреждения возникновения опасных недугов.
Железнодорожники (4 августа) страдают от профессиональной тугоухости, вибрационной болезни, заболеваний опорно-двигательного аппарата и пылевых болезней легких.
Строители (11 августа) подвержены грыжам, хроническим простудам, простатиту, ожогам, заболеваниям слухового аппарата, дыхательных и зрительных органов, суставов. Работы в агрессивной среде приводят к кожным болезням, металлической лихорадке и хроническому токсико-пылевому бронхиту.
Шахтёры (25 августа) чаще всего болеют заболеваниями костно-мышечной системы, дыхательных органов и нервной системы. Среди них распространены пневмокониозы, онкологические заболевания, простудные заболевания, миозиты, невриты, радикулиты, а также болезни, вызванные концентрацией метана в шахтах.
Дальнобойщики (25 августа) сталкиваются с остеохондрозом, радикулитом, грыжами межпозвонковых дисков, простатитом, геморроем, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.