Исследование ВСК: профессиональные заболевания железнодорожников, строителей, шахтёров и дальнобойщиков

Страховой дом ВСК выявил частые заболевания рабочих разных профессий

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

В августе представители четырёх профессий: железнодорожники, строители, шахтёры и дальнобойщики, отмечают свои корпоративные праздники. Страховой дом ВСК провёл исследование профессиональных заболеваний этих работников и описал механизмы предупреждения возникновения опасных недугов.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Железнодорожники (4 августа) страдают от профессиональной тугоухости, вибрационной болезни, заболеваний опорно-двигательного аппарата и пылевых болезней легких.

Строители (11 августа) подвержены грыжам, хроническим простудам, простатиту, ожогам, заболеваниям слухового аппарата, дыхательных и зрительных органов, суставов. Работы в агрессивной среде приводят к кожным болезням, металлической лихорадке и хроническому токсико-пылевому бронхиту.

Шахтёры (25 августа) чаще всего болеют заболеваниями костно-мышечной системы, дыхательных органов и нервной системы. Среди них распространены пневмокониозы, онкологические заболевания, простудные заболевания, миозиты, невриты, радикулиты, а также болезни, вызванные концентрацией метана в шахтах.

Дальнобойщики (25 августа) сталкиваются с остеохондрозом, радикулитом, грыжами межпозвонковых дисков, простатитом, геморроем, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.