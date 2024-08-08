Житель Курской области поджёг дом для получения крупной страховой выплаты, эксперты выявили обман

Житель Курской области устроил пожар в своём доме ради страховой выплаты

0:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Дмитриевском районном суде рассматривается уголовное дело против 37-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на мошенничество.

Фото: flickr.com by Don O'Brien, CC BY 2.0

Мужчина поджёг свой сельский дом ради получения страховой выплаты в размере 5 млн рублей. Он заключил договор страхования, предоставив ложные сведения о стоимости дома и имущества, а также подделанные фотографии другого дома.

После пожара он подал документы на возмещение, но экспертиза установила, что реальная стоимость ущерба составила лишь 278 тыс. рублей. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за покушение на мошенничество в крупном размере.