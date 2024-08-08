В Дмитриевском районном суде рассматривается уголовное дело против 37-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на мошенничество.
Мужчина поджёг свой сельский дом ради получения страховой выплаты в размере 5 млн рублей. Он заключил договор страхования, предоставив ложные сведения о стоимости дома и имущества, а также подделанные фотографии другого дома.
После пожара он подал документы на возмещение, но экспертиза установила, что реальная стоимость ущерба составила лишь 278 тыс. рублей. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за покушение на мошенничество в крупном размере.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.