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Житель Курской области поджёг дом для получения крупной страховой выплаты, эксперты выявили обман

Житель Курской области устроил пожар в своём доме ради страховой выплаты

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Страхование

В Дмитриевском районном суде рассматривается уголовное дело против 37-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на мошенничество.

Житель Курской области устроил пожар в своём доме ради страховой выплаты
Фото: flickr.com by Don O'Brien, CC BY 2.0

Мужчина поджёг свой сельский дом ради получения страховой выплаты в размере 5 млн рублей. Он заключил договор страхования, предоставив ложные сведения о стоимости дома и имущества, а также подделанные фотографии другого дома.

После пожара он подал документы на возмещение, но экспертиза установила, что реальная стоимость ущерба составила лишь 278 тыс. рублей. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за покушение на мошенничество в крупном размере.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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