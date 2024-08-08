Кикшеринговые компании Санкт-Петербурга усиливают меры безопасности с помощью страховок для самокатчиков

Кикшеринг в Петербурге предлагает два вида страховок для самокатчиков

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пользователи самокатов могут воспользоваться двумя видами страховок: базовой и расширенной. Базовая страховка автоматически включена и бесплатна, она покрывает ущерб здоровью и имуществу третьих лиц. Расширенная страховка, которую нужно приобретать дополнительно, охватывает водителя самоката, его имущество и третьих лиц.

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Сервисы кикшеринга, такие как Whoosh и МТС Юрент, предлагают эти страховки. В МТС Юрент базовая страховка также бесплатна и покрывает страхование от несчастного случая с выплатой до 100 тысяч рублей. Расширенная страховка включает выплаты третьим лицам и максимальная сумма составляет до 600 тысяч рублей.

Для получения страховых выплат необходимо задокументировать инцидент, вызвать патрульную службу и при необходимости медицинскую помощь.

В Санкт-Петербурге кикшеринговые компании совместно с комитетом по транспорту регулируют использование самокатов, подписывая соглашения, которые ограничивают скорость передвижения для повышения безопасности.