Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как нужно поливать морковь в августе
Исследователи определили виды спорта с самыми высокими факторами риска на Играх
Science XXI: китайский маглев-поезд прошёл испытания на скорости 1000 км/ч
Как понять, что собака одинока
Терапевт Гавриличенко о том, как кофе влияет на действие лекарств
Как выбрать безопасный и эффективный солнцезащитный крем
В Швейцарии обсуждают введение налога на наследство для сверхбогатых
Начались съёмки авантюрной комедии "Нейробатя"
Херсонская область предлагает богатые возможности для рыболовного туризма
Кикшеринговые компании Санкт-Петербурга усиливают меры безопасности с помощью страховок для самокатчиков

Кикшеринг в Петербурге предлагает два вида страховок для самокатчиков

1:10
Страхование

Пользователи самокатов могут воспользоваться двумя видами страховок: базовой и расширенной. Базовая страховка автоматически включена и бесплатна, она покрывает ущерб здоровью и имуществу третьих лиц. Расширенная страховка, которую нужно приобретать дополнительно, охватывает водителя самоката, его имущество и третьих лиц.

Кикшеринг в Петербурге предлагает два вида страховок для самокатчиков
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Сервисы кикшеринга, такие как Whoosh и МТС Юрент, предлагают эти страховки. В МТС Юрент базовая страховка также бесплатна и покрывает страхование от несчастного случая с выплатой до 100 тысяч рублей. Расширенная страховка включает выплаты третьим лицам и максимальная сумма составляет до 600 тысяч рублей.

Для получения страховых выплат необходимо задокументировать инцидент, вызвать патрульную службу и при необходимости медицинскую помощь.

В Санкт-Петербурге кикшеринговые компании совместно с комитетом по транспорту регулируют использование самокатов, подписывая соглашения, которые ограничивают скорость передвижения для повышения безопасности.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
На Западе и Украине обеспокоены разработкой в РФ ракеты "Искандер-1000" Дмитрий Плотников Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Последние материалы
Science XXI: китайский маглев-поезд прошёл испытания на скорости 1000 км/ч
Как понять, что собака одинока
Терапевт Гавриличенко о том, как кофе влияет на действие лекарств
Как выбрать безопасный и эффективный солнцезащитный крем
В Швейцарии обсуждают введение налога на наследство для сверхбогатых
На Западе и Украине обеспокоены разработкой в РФ ракеты "Искандер-1000"
Кикшеринг в Петербурге предлагает два вида страховок для самокатчиков
Начались съёмки авантюрной комедии "Нейробатя"
Херсонская область предлагает богатые возможности для рыболовного туризма
Первая откровенная сцена в советском кино была показана в фильме "Экипаж"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.