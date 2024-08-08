Эксперты назвали знаки зодиака россиян, которые чаще всего оформляют страховки

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"Банки.ру": чаще всего автостраховки приобретают Раки, Тельцы и Близнецы

1:24
Страхование

Анализ первого полугодия выявил следующую тенденцию: среди покупателей автостраховок лидируют Тельцы, Раки, Близнецы и Львы. Раки занимают первое место с долей 9,1%, за ними следуют Тельцы и Близнецы с 8,8%, а Львы показывают результат в 8,6%. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на данные "Банки.ру".

"Банки.ру": чаще всего автостраховки приобретают Раки, Тельцы и Близнецы
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

В сфере ипотечного страхования также отмечается интересная картина: Близнецы и Раки снова впереди с долями 9,2% и 8,8% соответственно. В страховании жизни лидируют Девы с долей 8,8%, а среди женщин первенство у Львов с 9,3%.

Среди мужчин лидируют Близнецы с 9,8%. В категории имущественного страхования Раки занимают ведущую позицию среди всех клиентов (8,9%) и женщин (9,2%), тогда как среди мужчин наибольшую активность проявляют Тельцы (8,9%). В то же время, Стрельцы, Козероги, Весы и Скорпионы не попали в первую тройку ни в одной из страховых категорий.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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