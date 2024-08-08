Защита прав потребителей: как отказаться от ненужной страховки при покупке техники в рассрочку

При покупке дорогой техники или электроники, особенно в кредит или рассрочку, магазины часто предлагают страхование товара. Страховой полис покрывает различные риски, включая кражу и поломки. Однако закон РФ "О защите прав потребителей" запрещает навязывание таких услуг, и покупатель вправе отказаться от страхования. Отказ от страховки не влияет на условия кредита и не должен влиять на условия покупки товара.
Если страховка уже оформлена, можно отказаться от неё в течение 30 дней, при этом страховая компания обязана вернуть уплаченные средства в течение 10 рабочих дней после получения заявления об отказе. Отказ от страховки или дополнительных услуг не влияет на гарантию товара или кредитную историю покупателя.
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