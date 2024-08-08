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Юрист Александр Хаминский рассказал о возможности компенсации ущерба от обстрелов ВСУ через страхование имущества

Юрист рассказал о необходимости страхования от ущерба из-за обстрелов ВСУ

1:13
Страхование

Юрист Александр Хаминский рассказал о возможности компенсации ущерба от обстрелов ВСУ через страхование имущества.

Юрист рассказал о необходимости страхования от ущерба из-за обстрелов ВСУ
Фото: Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Он отметил, что страховые компании разрабатывают новые виды личного страхования, связанные с рисками террористических актов и использованием вооружения. Однако, по словам эксперта, страховые премии в таких случаях будут высокими, а процесс получения возмещения — долгим и сложным.

Хаминский также подчеркнул, что региональные бюджеты не способны полностью компенсировать утрату имущества от обстрелов, так как выделяемые средства покрывают лишь минимальные нужды. В качестве примера он привел Белгородскую область, где компенсации составляют 50 тысяч рублей за частичную утрату и 100 тысяч рублей за полную утрату имущества, чего явно недостаточно.

Юрист отметил, что большинство страховых компаний уже предлагают страхование жизни и здоровья от несчастных случаев. По его мнению, ситуацию могут улучшить только дотации из федерального бюджета, направленные на помощь жителям приграничных регионов, сообщает NEWS. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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