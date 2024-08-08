Юрист Александр Хаминский рассказал о возможности компенсации ущерба от обстрелов ВСУ через страхование имущества.
Он отметил, что страховые компании разрабатывают новые виды личного страхования, связанные с рисками террористических актов и использованием вооружения. Однако, по словам эксперта, страховые премии в таких случаях будут высокими, а процесс получения возмещения — долгим и сложным.
Хаминский также подчеркнул, что региональные бюджеты не способны полностью компенсировать утрату имущества от обстрелов, так как выделяемые средства покрывают лишь минимальные нужды. В качестве примера он привел Белгородскую область, где компенсации составляют 50 тысяч рублей за частичную утрату и 100 тысяч рублей за полную утрату имущества, чего явно недостаточно.
Юрист отметил, что большинство страховых компаний уже предлагают страхование жизни и здоровья от несчастных случаев. По его мнению, ситуацию могут улучшить только дотации из федерального бюджета, направленные на помощь жителям приграничных регионов, сообщает NEWS. ru.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.