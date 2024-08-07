Интерес к добровольному страхованию жилья вырос на 14% в первом полугодии 2024 года

"СберСтрахование": интерес к страхованию жилья вырос на 14% в 2024 году

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

За первое полугодие 2024 года клиенты "СберСтрахования" оформили 1,4 млн полисов страхования жилья, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 74% составили полисы ипотечного страхования, а 26% — программы добровольной защиты недвижимости.

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Интерес к добровольному страхованию домов и квартир вырос на 14% по сравнению с первым полугодием 2023 года, в то время как количество договоров ипотечного страхования осталось на прежнем уровне.

Наибольшее количество полисов страхования жилья было оформлено москвичами (9%), жителями Московской (7%) и Свердловской областей (4%). Жители Московской области оформили больше всего полисов ипотечного страхования (7%), за ними следуют Свердловская область и Краснодарский край (по 4%). Добровольное страхование наиболее популярно в Москве (24%), Московской области (7%) и Санкт-Петербурге (4%).

С начала 2024 года СберСтрахование выплатила около 1,7 млрд рублей по полисам страхования жилья, из которых 56% составили выплаты по добровольной защите недвижимости и 44% — по ипотечному страхованию. Около 40% от общей суммы выплат (более 700 млн рублей) были связаны с весенними паводками.