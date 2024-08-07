Январь стал самым аварийным месяцем по обращениям в "Росгосстрах" с полисами каско в 2024 году

Страховщики назвали январь самым опасным месяцем для автомобилистов

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первом полугодии "Росгосстрах" получил около 17 тыс. заявлений о страховых случаях от клиентов с полисами каско. Самым аварийным месяцем стал январь, за ним следуют март и февраль.

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Начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова сообщила, что самые распространённые страховые события — это ДТП с участием двух и более автомобилей (32,5%), повреждение остекления (26,4%) и наезд на препятствие (19,8%). Также часто заявляют о падении предметов на автомобиль (7%) и наезде неизвестным транспортным средством (6%).

Больше всего заявлений поступило от клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской области и Башкортостана. В топ-10 также вошли Пермский край, Ростовская, Самарская, Свердловская области и Краснодарский край.