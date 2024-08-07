СК "Согласие" представила статистику аварий с участием велосипедистов и самокатчиков за 2022-2024 годы

Страховая компания "Согласие" проанализировала данные по авариям с участием велосипедистов и самокатчиков с начала 2022 года по первое полугодие 2024 года.
Было выяснено, что велосипедисты подвержены большему риску попасть в ДТП: 81% всех аварий за этот период пришлись на велосипеды, тогда как на самокаты — только 19%. Данные основаны на обращениях за страховыми выплатами, включая ущерб здоровью, повреждения транспортных средств и экипировки.
По данным Госавтоинспекции, за этот же период пострадало более 12 тысяч велосипедистов, из которых 736 погибли. Наибольшее число аварий происходит летом.
Большая часть аварий случается на пешеходных переходах, во дворах и на дорогах общего пользования. СК "Согласие" призывает велосипедистов и самокатчиков соблюдать правила дорожного движения, чтобы снизить риск ДТП.
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