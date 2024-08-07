СК "Согласие" представила статистику аварий с участием велосипедистов и самокатчиков за 2022-2024 годы

Велосипед или самокат: страховщики рассказали, на чём чаще попадают в аварии

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Согласие" проанализировала данные по авариям с участием велосипедистов и самокатчиков с начала 2022 года по первое полугодие 2024 года.

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Было выяснено, что велосипедисты подвержены большему риску попасть в ДТП: 81% всех аварий за этот период пришлись на велосипеды, тогда как на самокаты — только 19%. Данные основаны на обращениях за страховыми выплатами, включая ущерб здоровью, повреждения транспортных средств и экипировки.

По данным Госавтоинспекции, за этот же период пострадало более 12 тысяч велосипедистов, из которых 736 погибли. Наибольшее число аварий происходит летом.

Большая часть аварий случается на пешеходных переходах, во дворах и на дорогах общего пользования. СК "Согласие" призывает велосипедистов и самокатчиков соблюдать правила дорожного движения, чтобы снизить риск ДТП.