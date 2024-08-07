Исследование: россияне тратят больше на собак, чем на кошек, расходы выросли на 35% за полгода

В первой половине года россияне увеличили расходы на домашних животных на более чем треть по сравнению с прошлым годом. Опрос компаний Vetcity Grooming и "Группы Ренессанс страхование" выявил, что владельцы собак тратят почти в полтора раза больше, чем владельцы кошек. Основными причинами роста расходов стали инфляция и стремление улучшить качество жизни животных.
Большинство опрошенных (63%) тратят до 10 тыс. руб. в месяц, при этом значительная доля (37%) тратит более 10 тыс. руб. У владельцев собак расходы выше: 51% тратят более 10 тыс. руб. в месяц, тогда как у владельцев кошек таких только 22%.
В 56% регионов расходы на домашних животных выросли. Лидерами стали Москва, Татарстан, Самарская область, Воронежская область и Краснодарский край. Большинство опрошенных (78%) увеличили траты на корм из-за инфляции и перехода на более качественные корма. Также увеличились расходы на уход за питомцами, особенно среди владельцев собак.
Некоторые регионы показали более высокий рост затрат на уход, например, Краснодарский край и Башкортостан, чем Москва и Санкт-Петербург. Также увеличились расходы на страхование домашних животных, хотя эта услуга ещё не получила широкого распространения (7% против 4% в прошлом году).
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