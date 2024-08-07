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Почти 50% россиян назвали пенсию или зарплату главным источником дохода после выхода на пенсию

SuperJob: россияне рассчитывают на пенсию и зарплату после 65 лет

2:02
Страхование

Почти половина россиян рассчитывает на пенсию или зарплату как на основной источник дохода после выхода на пенсию, согласно результатам опроса сервиса SuperJob, данные которого предоставлены РБК. Так ответили 25% и 24% респондентов соответственно.

SuperJob: россияне рассчитывают на пенсию и зарплату после 65 лет
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Опрос проводился 4-5 августа 2024 года в 366 населенных пунктах по всей России среди экономически активных граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек.

На личные сбережения рассчитывают 18% участников опроса. Отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) рассматривают как основной источник дохода лишь 4% опрошенных, а на помощь от детей полагается только 1 из 100 респондентов.

Среди тех, кто планирует жить на пенсию или работать/подрабатывать, больше мужчин, чем женщин: 28% мужчин указали пенсию как основной источник дохода в старости, а 26% — работу или подработку. Среди женщин 24% рассчитывают на пенсию или зарплату. Женщины больше надеются на собственные накопления (21% против 14%).

"Чем старше россияне, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 13% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в два раза чаще россиян до 34 лет", — говорится в исследовании.

На получение пенсии больше рассчитывают респонденты с доходом до 100 тыс. рублей, тогда как те, у кого доход выше 100 тыс. рублей, больше полагаются на заработок.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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