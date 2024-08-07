Почти 50% россиян назвали пенсию или зарплату главным источником дохода после выхода на пенсию

Почти половина россиян рассчитывает на пенсию или зарплату как на основной источник дохода после выхода на пенсию, согласно результатам опроса сервиса SuperJob, данные которого предоставлены РБК. Так ответили 25% и 24% респондентов соответственно.
Опрос проводился 4-5 августа 2024 года в 366 населенных пунктах по всей России среди экономически активных граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек.
На личные сбережения рассчитывают 18% участников опроса. Отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) рассматривают как основной источник дохода лишь 4% опрошенных, а на помощь от детей полагается только 1 из 100 респондентов.
Среди тех, кто планирует жить на пенсию или работать/подрабатывать, больше мужчин, чем женщин: 28% мужчин указали пенсию как основной источник дохода в старости, а 26% — работу или подработку. Среди женщин 24% рассчитывают на пенсию или зарплату. Женщины больше надеются на собственные накопления (21% против 14%).
"Чем старше россияне, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 13% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в два раза чаще россиян до 34 лет", — говорится в исследовании.
На получение пенсии больше рассчитывают респонденты с доходом до 100 тыс. рублей, тогда как те, у кого доход выше 100 тыс. рублей, больше полагаются на заработок.
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