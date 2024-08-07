Электронные полисы ОСАГО становятся популярнее: 66% всех продаж в 2024 году приходятся на е-ОСАГО

В июле 2024 года, по данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), было продано 2,7 миллиона электронных полисов ОСАГО, что превышает продажи предыдущих месяцев этого года.
Всего с января по июль 2024 года было продано 16,3 миллиона таких полисов, что составляет 66% от общего числа проданных полисов ОСАГО. Это свидетельствует о том, что большинство автовладельцев предпочитают покупать обязательную автостраховку онлайн.
Наибольшее количество электронных полисов ОСАГО за семь месяцев 2024 года было продано в следующих регионах:
Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост продаж электронных полисов связан с удобством их приобретения, экономией времени и усилий автовладельцев, а также возможностью урегулирования убытков через Госуслуги по Европротоколу.
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