Электронные полисы ОСАГО становятся популярнее: 66% всех продаж в 2024 году приходятся на е-ОСАГО

РСА: количество проданных полисов е-ОСАГО продолжает расти

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

В июле 2024 года, по данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), было продано 2,7 миллиона электронных полисов ОСАГО, что превышает продажи предыдущих месяцев этого года.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, PDM

Всего с января по июль 2024 года было продано 16,3 миллиона таких полисов, что составляет 66% от общего числа проданных полисов ОСАГО. Это свидетельствует о том, что большинство автовладельцев предпочитают покупать обязательную автостраховку онлайн.

Наибольшее количество электронных полисов ОСАГО за семь месяцев 2024 года было продано в следующих регионах:

Москва: 1,6 млн (9,8%)

Московская область: 891 тыс. (5,5%)

Краснодарский край: 681 тыс. (4,2%)

Свердловская область: 547 тыс. (3,4%)

Санкт-Петербург: 529 тыс. (3,2%)

Республика Татарстан: 470 тыс. (2,9%)

Челябинская область: 460 тыс. (2,8%)

Самарская область: 398 тыс. (2,4%)

Ростовская область: 392 тыс. (2,4%)

Новосибирская область: 380 тыс. (2,3%)

Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост продаж электронных полисов связан с удобством их приобретения, экономией времени и усилий автовладельцев, а также возможностью урегулирования убытков через Госуслуги по Европротоколу.