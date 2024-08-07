Советы экспертов по снижению стоимости ОСАГО и каско: как оформить страховку выгоднее

Эксперты рассказали, как сэкономить на ОСАГО и каско

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автомобилисты часто ищут способы сэкономить на страховании, особенно на ОСАГО и каско. ОСАГО — обязательное страхование, от которого нельзя отказаться, тогда как каско является добровольным и позволяет настраивать полис под себя для снижения стоимости.

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Как сэкономить на ОСАГО:

Водите аккуратно, чтобы получить скидку по коэффициенту аварийности (КБМ). Избегайте опции «мультидрайв», если она не нужна, чтобы не терять скидку. Сравнивайте предложения разных страховщиков для выбора выгодного тарифа.

Как сэкономить на каско:

Рассмотрите полис мини-каско, покрывающий только основные риски. Выберите полис с франшизой для снижения стоимости. Откажитесь от дополнительных услуг, таких как эвакуация автомобиля. Водите аккуратно для получения скидок от страховых компаний. Сравнивайте тарифы при продлении полиса у текущего и нового страховщика. Сравнивайте предложения различных страховых компаний.

Соблюдение этих рекомендаций поможет оформить страховку с максимальной выгодой, сообщает Банки.ру.