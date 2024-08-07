Совкомбанк зарегистрировал новый негосударственный пенсионный фонд с уставным капиталом 150 млн рублей

Компания "Совкомбанк страхование" зарегистрировала свой негосударственный пенсионный фонд (НПФ), сообщает ТАСС.
В Едином государственном реестре юридических лиц 5 августа была зарегистрирована новая компания под названием "НПФ Совкомбанк". Уставной капитал фонда составляет 150 миллионов рублей. Марианна Павлова назначена генеральным директором "НПФ Совкомбанк".
Заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский объявил о планах создания собственного НПФ 22 июня. По его прогнозам, активная работа фонда на рынке начнётся во второй половине 2025 года.
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