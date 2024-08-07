Страховые компании сообщают о значительном снижении угонов дорогих автомобилей в 2024 году

Страховщики назвали модели автомобилей, которые чаще всего подвергаются угонам

2:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2024 году страховые компании зафиксировали изменения в списках автомобилей, чаще всего подвергающихся угонам. Компания "Согласие" отметила значительное снижение числа угонов, уменьшившееся более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Однако статистика охватывает только транспортные средства, застрахованные по каско, в основном принадлежащие владельцам дорогих авто.

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Издание "За рулем" указывает, что преступники продолжают охотиться на более доступные модели, такие как Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Lada. Согласно данным "Абсолют Страхование", самыми угоняемыми остаются автомобили марок Mercedes-Benz и Toyota. Автомобили Hyundai и Kia также вызывают повышенный интерес среди угонщиков.

Компания "Согласие" сообщает, что в 2024 году особо рискованными оказались корейские бренды Hyundai и Kia, составившие 18,4% от всех заявлений о кражах. Частыми жертвами угонов становятся также владельцы Lada, Skoda и Toyota, на которые приходится по 7,9% заявлений.

По версии компании "РЕСО-Гарантия", в список самых угоняемых авто 2024 года входят Kia, Lada и Hyundai. Среди моделей особой популярностью пользуются Kia K5, Kia Sportage, Lada Vesta и Hyundai Tucson.

"ВСК" подчеркивает, что общее количество угонов в этом году не изменилось, но произошло изменение в списке часто украденных машин. На смену Kia, Hyundai и Toyota с моделями Camry, Solaris и Rio пришла Lada Vesta.

Большинство угонов происходит ночью на неохраняемых парковках придомовых территорий. Москва и Московская область продолжают лидировать по числу угонов, что связано с большим количеством автомобилей. Активность угонщиков также высока в Екатеринбурге, Волгограде и Краснодаре.