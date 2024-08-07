Правительственная комиссия одобрила законопроект о создании единой системы ОСАГО в Союзном государстве

В России и Белорусии введут единую систему ОСАГО

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, который предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в рамках Союзного государства.

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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что заключать договоры ОСАГО смогут только страховщики, находящиеся в государстве — участники Союзного государства.

"Проверка факта заключения договора страхования в рамках системы страхования Союзного государства сможет осуществляться уполномоченными государственными органами путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования в режиме реального времени", — отметил Владимир Груздев.

Таким образом, полисы ОСАГО будут действовать как на территории России, так и на территории Белоруссии, сообщает "РГ".

"Инициатива повышает гарантии защиты прав участников дорожного движения и, в первую очередь, — пострадавших в ДТП", — подытожил председатель правления АЮР.